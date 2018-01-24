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Rusya'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması: Erdoğan'ın payı büyük...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, "Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Biz Rusya olarak bu noktada, gittikçe daha fazla çaba göstermek için Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz" dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:21
Rusya'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması: Erdoğan'ın payı büyük...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye genelinde güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Biz Rusya olarak bu noktada, gittikçe daha fazla çaba göstermek için Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerhov, TOBB ETÜ'nün düzenlediği "Diplomasi ve Barış" seminerleri kapsamında "Rusya Dış Politikası ve Çağdaş Türk-Rus İlişkileri" konulu konuşma yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın sosyal, tarihi ve kültürel geçmişini anlatarak konuşmasına başlayan Yerhov, Suriye'de yaşananlar başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya dış politikasının en önemli konularından birinin Suriye'deki gelişmeler olduğunu vurgulayan Yerhov, "Rusya ve Türkiye olarak, Suriye konusunda yakın iş birliği içindeyiz. Şimdiye kadar kayda değer başarı elde ettik. Astana sürecini başlattık ve Astana Konferansı çerçevesinde, Suriye'deki çatışmaların ana noktaları olan dört yerde çatışmasızlık bölgesi kurulmasını başardık." diye konuştu.

Türkiye ve İran ile Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıklarını yürüttüklerine dikkati çeken Yerhov, "Eğer ilerleyebilirsek, yapabilirsek inşallah, umuyorum Suriye topraklarında daha fazla barış olacak." dedi.

Büyükelçi Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Harekatı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye genelinde güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Biz Rusya olarak bu noktada, gittikçe daha fazla çaba göstermek için Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni ortaklık ve iş birliği olanaklarına sahibiz"

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını söyleyen Yerhov, iki ülke tarihinde karşılıklı savaşların, kötü günlerin yanı sıra dayanışma ve yakın iş birliğinin yer aldığının da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İkili ülke ilişkilerinde bazen karmaşık ve çekişmeli dönemlerden de geçildiğini söyleyen Yerhov, "Günümüze gelirsek, şimdi ikili ilişkilerde tamamen farklı bir dönemle karşı karşıyayız. Yeni ortaklık ve iş birliği olanaklarına sahibiz. Bu yeni olanaklar, fikir ayrılıklarını ve tartışmaları etkili ve etraflı çözüme kavuşturmamıza imkan sağlıyor. Bunda da liderlerimiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi gayretlerinin payı büyük." diye konuştu.

Yerhov, iki ülke arasında 2017'de devlet başkanı düzeyinde 7 görüşme, 14 telekonferans gerçekleştiğini, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Bir başka rekorun ise geçen yıl Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında kırıldığını kaydeden Yerhov, "Veriler, kasım ayı itibarıyla 4,5 milyon turistin geldiğini gösteriyor. Aralık ayını da hesaba katarsak, bunun çok daha fazla olduğu ortada." dedi.

Büyükelçi Yerhov, iyi seviyelerde seyreden ikili ticaret hacminde de devlet başkanlarının hedef olarak açıkladığı 100 milyar dolarlık düzeye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Yerhov, iki ülkenin mevcut potansiyeline ticaret, yatırım konularında yeni imkanları ve fırsatları değerlendirerek erişebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:21
  1. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
  2. Zeytin Dalı Harekatı
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