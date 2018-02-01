Rusya'dan YPG'ye flaş cevap: İhanet etmedik!

Maria Zaharova, haftalık basın toplantısında, Türkiye’nin 20 Ocak’ta Afrin'e başlattığı operasyona ilişkin konuştu.

Rus Sözcü Maria Zaharova, toplantıda kendisine yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

"Moskova, bazı Kürt siyasetçilerin Rusya ve Suriye hükümetini Türkiye'nin askeri eylemlerine göz yummakla ve hatta Kürtlere ihanet etmekle suçlayan açıklamalarını gördü. Bu çerçevede, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü koşulların Rusya tarafından oluşturulmadığını belirtmek isteriz”