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Rusya'dan yine aynı sebep! Kabul etmedi

Rosselhoznadzor açıklamasında Türkiye’den gelen üzümde sorunlar yaşandığını önceki gün duyurdu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
Rusya'dan yine aynı sebep! Kabul etmedi

Türkiye’den Rusya’ya 2017 rekoltesinden ihraç edilen ilk parti üzümlerde Akdeniz sineği larvası bulunduğunu ilan eden Rusya tarım ürünleri sıhhi denetim dairesi “Rosselhoznadzor”, 23 ton üzüm yükünün tamamının iade edildiğini duyurdu.

 Kurumun Krasnodar il müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Türkiye’den üzüm yükünün 20 Temmuz tarihinde deniz yoluyla Rusya'nın Novorosiysk limanına geldiği kaydedildi. 23 tondan oluşan partide denetim gerçekleştiren müfettişler, Türkiye’de verilen belgelerde “temiz” vizesi olmasına rağmen “Kaliforniya çiçek tripsi” olarak adlandırılan Akdeniz sineği larvası buldukları söylendi. Karantina gereği bu tür haşere içeren ürünlerin Rusya topraklarına girişi yasak olduğu için 23 tondan üzümün geri gönderildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
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