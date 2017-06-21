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Rusya'dan yeni S-400 açıklaması! Türkiye ile...

Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin sözleşmenin üzerinde çalıştığını söyledi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:11
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması! Türkiye ile...

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Le Bourget Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı'nda basına açıklalarda bulunan Miheyev, "Türkiye, Rusya'nın uzun menzilli füze savunma sistemlerine büyük bir ilgi gösteriyor. Şu anda Ankara ile sözleşme müzakereleri yapılıyor" dedi.

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ GÜVENE DAYANIYOR'

Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunun hatırlatılması üzerineyse Miheyev, "Sadece güvenilir partnerlerle çalışıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz güvene dayanıyor ve bu en önemli sigorta" yanıtını verdi.

NATO üyesi olan Yunanistan'da uzun süredir S-300 hava savunma sistemlerinin bulunduğunu anımsatan Miheyev, bu sistemlerin Atina yönetimi tarafından kullanılmasında herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizdi.

'YAPTIRIMLAR, NATO ÜLKELERİNE TEDARİKİ ENGELLİYOR'

Öte yandan Rosoboronexport'un İttifak ülkelerine büyük bir memnuniyetle silah tedarik edeceğini belirten Miheyev, "Ancak Batılı ülkelerin yürüttüğü haksız rekabet ve Rusya ile Rosoboronexport'a yönelik yaptırımlar şu anda buna engel oluyor" diye vurguladı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:11
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