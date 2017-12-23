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Rusya'dan yeni 'S-400' açıklaması! O soruya cevap vermedi

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını açıkladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:34
Rusya'dan yeni 'S-400' açıklaması! O soruya cevap vermedi

Gazetecilerin, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt veren Çemezov, "2019 sonlarında-2020 başlarında" dedi.

Kaç tane S-400'ün sağlanacağı sorusuna cevap vermeyen Çemezov, önce anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirtti.

Çemezov, Türkiye'yle kredi anlaşmasıyla ilgili soruların ise Rusya Maliye Bakanlığı'na sorulmasını istedi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 18:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Serkan Serkan 1 sa önce
    Dostumiçimiz dekivatan hainleriülkeni satarsa giydiğin don bile senin olmazcumhuriyet kurulduğun fan beri2002 den sonraasıl cumhuriyet kuruluyor vesağır değilsen anlarsın kör değilsen anlarsın 7 düvel yine bir oldu farkına varmıyor musun
  • Hy-hyHy-hy3 sa önce
    Çini küçümsersen böyle dımdızlak ortada kalırsın.Çini kimse kötülemeye kalkmasın küfrederim.Bilende sallıyor,bilmeyende şu bilineki, Amerikan ulusal güvenlik belgesinde Rusya ve Çini rakip gösteriyor.İşin doğrusu Çin artık çok sofistike silahlar üretiyor.Rusyadan aldığı teknolojileri geliştirerek Amerikan silahlarına eşdeğer hatta daha iyisini üretmeye başladı.Eminim ki bize teknolojisi ile vereceği FD-2000'in (S-300 muadili) daha gelişmiş versiyonlarınıda üretmişlerdir.Zaman kaybı telafi edilir ama bu vatanın kaybının telafisi olmaz.Aziz nesinin hikayesindeki gibi"du bakali ne olacak".
  • NN3 sa önce
    BENDE GÜVENMİYORUM RUSYA İPE UN SERİYOR ZAMANA OYNUYOR UZUN BİRZAMANVERECEKSE BİRKAÇ AYDA VERMELİ ÜÇÜNCÜ YILA SARSACAKGÖZÜKÜYOR PARAMIZI BUNLARA BAĞLAMAYIN BARİ ÜÇ YILDA BİZBUNUN DAHA İYİSİNİ YAPMALİ YİZ
  • NedimNedim4 sa önce
    Biz ozaman a kadar ondan iyisini yaparız.
  • HabibHabib5 sa önce
    Ne kadar rahatız 2019????!!!!Altayda 2019 füzede öyle!!!!Demekki biz cahiliz bu kapişma hakkaten 2023te!!!Ya da içerde hainler var reise rağmen uzatyorlar!2018 de 50 tank yapilsa!olamaz mi?ulan test yapildi uretildi bir turlu yapilmiyor!Neymis 2019 muş!vay beeee!Uyanin ve herkesi uyarin reise yardim edin bu iş acilen öne alinmali
  • Zeynel Abidin Zeynel Abidin 5 sa önce
    ÖZELLİKLE KUSURA BAKSINLAR BU RUSLARA HİÇ AMA HİÇ GÜVENMİYORUM YAPILAN AÇIKLAMALARDAN SONRA DA HİÇ İTİMADIM KALMADI ABD İLE SAVAŞA GİRDİĞİMİZDE BU RUSLAR ARKAMIZDAN VURURLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN
  • Olmaz buOlmaz bu5 sa önce
    Bu iş olmayacak anlaşıldı. Kuyruğumuzun peşinde dolanıp duruyoruz. Çin’den aldırmadılar, bu anlaşma bir türlü bitmiyor. Kendileri satmıyor, savaş kapıda ve hava savunma sistemi 2019 da gelecekmiş ölme eşeğim ölme...
  • Sakaryalı54Sakaryalı545 sa önce
    Surecin biraz daha ileri tarihe alinmasi gerekiyor.20l9 tarihinin sonu geç,elimizi çabuk tutmamiz gerekiyor malum düşman çok.
  • Ali yildirimAli yildirim5 sa önce
    Ilk defa üretmiyor rusya. Vereceksen ver kına geldi artik. Hergün s400 haberleri. Cumhuriyet kuruldu kurulalı bir hava savunma sistemimiz yok. Hani bir Türk dunyaya bedeldi. Turk milleti çalışkan zeki idi.Hani muhtaç olduğumuz kudret damarlarımizdaki asil kanda mevcuttu. Izmirin daglarinda çiçekler acar deyip her yeri heykel dolduracaginiza birazda bu işlere kafa yorsaydiniz.
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