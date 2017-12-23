Rusya'dan yeni 'S-400' açıklaması! O soruya cevap vermedi
Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını açıkladı.23 Aralık 2017 Cumartesi 18:34
Gazetecilerin, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt veren Çemezov, "2019 sonlarında-2020 başlarında" dedi.
Kaç tane S-400'ün sağlanacağı sorusuna cevap vermeyen Çemezov, önce anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirtti.
Çemezov, Türkiye'yle kredi anlaşmasıyla ilgili soruların ise Rusya Maliye Bakanlığı'na sorulmasını istedi.