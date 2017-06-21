İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan yeni S-400 açıklaması

Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin sözleşmenin üzerinde çalıştığını söyledi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:25
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Le Bourget Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı'nda basına açıklalarda bulunan Miheyev, "Türkiye, Rusya'nın uzun menzilli füze savunma sistemlerine büyük bir ilgi gösteriyor. Şu anda Ankara ile sözleşme müzakereleri yapılıyor" dedi.

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ GÜVENE DAYANIYOR'

Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunun hatırlatılması üzerineyse Miheyev, "Sadece güvenilir partnerlerle çalışıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz güvene dayanıyor ve bu en önemli sigorta" yanıtını verdi.

NATO üyesi olan Yunanistan'da uzun süredir S-300 hava savunma sistemlerinin bulunduğunu anımsatan Miheyev, bu sistemlerin Atina yönetimi tarafından kullanılmasında herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizdi.

'YAPTIRIMLAR, NATO ÜLKELERİNE TEDARİKİ ENGELLİYOR'

Öte yandan Rosoboronexport'un İttifak ülkelerine büyük bir memnuniyetle silah tedarik edeceğini belirten Miheyev, "Ancak Batılı ülkelerin yürüttüğü haksız rekabet ve Rusya ile Rosoboronexport'a yönelik yaptırımlar şu anda buna engel oluyor" diye vurguladı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:25
  1. RUSYA
  2. S 400
  3. TÜRKİYE
  4. NATO
  5. YUNANİSTAN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programları yerine o programlar geliyor!
    1. Evlilik programları yerine o..
    2. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    3. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    4. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    5. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    6. İranlı dolandırıcı yakalandı
    7. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    8. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    9. Büyük operasyon kapıda!
    10. 'Babam işkenceci bir polisti'
    11. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    12. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    13. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    14. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    15. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    16. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
    17. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
    18. İspanyol basınından Arda Turan iddiası
    19. Feto'nun 3 ay önceki 'zehir..
    20. ABD Büyükelçiliği'ne LGBT bayrağı asıldı
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!