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Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret!

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceği açıklandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:46
Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:46
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  4. mevlüt çavuşoğlu
  5. idlib
  6. IKBY
  7. Valeriy Gerasimov
  • ŞahitŞahit59 dk önce
    Allah korusun iç savaş çok daha kötü düşünsenize şimdiye kadar ABD ile savaşiyorlardi ya
  • VatanVatan1 sa önce
    Ozurdilerim yanlis biliyormusum isim karisikligi oldu sanirim
  • VatanVatan1 sa önce
    Sergey soygu degilmiydi valeriy gerasimov eski yillarda yasamis komutan olmasi lazim gecen mezari turkiyede bulundu diye haber yapilmisti sanirim
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