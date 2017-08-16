Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür" dedi.