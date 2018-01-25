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Rusya'dan Türkiye'ye rekor tur rezervasyonu

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Türkiye'de yaz sezonu erken rezervasyon fırsatlarına yüksek talep gösterdiklerini duyurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:32
Rusya'dan Türkiye'ye rekor tur rezervasyonu

ATOR'dan yapılan açıklamada, "Piyasa katılımcılarının değerlendirmelerine göre, Ocak 2018´de Türkiye´ye erken rezervasyon fırsatlarına talepler geçen senenin düzeyinin önüne geçti. Bunun erken rezervasyonun normalden daha önce başlamasıyla ve Türkiye'nin fiyat çekiciliğiyle ilgisi var" denildi.

"NTK İnturist" tur operatörünün verilerine göre, Antalya´ya tur paketi rezervasyonlarının sayısı dört kat, Marmaris´e ise yedi kat arttı. "Biblio Globus" erken rezervasyon aşamasında Türkiye´ye yüzde 25 artış görüldüğünü belirtti.

Coral Travel Halkla İlişkiler Başkanı Marina Makarkova, Moskova ve diğer bölgelerde talebin geçen seneye göre çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:32
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