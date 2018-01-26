Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı

Rusya'nın Türkiye'ye bu yıl Ka-32A11VC tipi 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edeceği belirtildi.

26 Ocak 2018 Cuma 15:39
Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı

Rusya'nın Türkiye'ye bu yıl Ka-32A11VC tipi 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edeceği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Rus Helikopterleri (Vertolety Rossii) şirketinden yapılan açıklamada, “2018 yılında yabancı müşterilerine 7 adet çok amaçlı Ka-32A11BC helikopteri sevkiyatı yapacak. Helikopterlerin üretimine Kumertau fabrikasında başlandı. Şimdilik Türk Kaan Air şirketine verilecek. İlk helikopterin üretimi tamamlandı ve sevkiyat için hazır hale getirildi. İkinci ve üçüncü helikopter yıl sonuna kadar gönderilecek” ifadeleri kullanıldı. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 15:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli’nin kurduğu şu gibi cümlelerin derhal kınanıp reddedilmesi gerekir
    1. Bahçeli’nin kurduğu şu gibi cümlelerin..
    2. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!
    3. Emel Sayın Mehmetçiğe dua ederken..
    4. PKK'lı teröristlere yardım etmişler!
    5. Araba kullanırken nelere dikkat..
    6. NATO savaş gemileri Sinop açıklarında
    7. Türk profesör gururlandırdı!
    8. Korkudan uyuyamıyoruz' deyip sokağa..
    9. Rus uzmanlardan çarpıcı yorum:..
    10. "Afrin'de ABD askerleri öldürüldü?"..
    11. Kesilen cezayı 'Hodri Meydan' üstlendi
    12. 'Türkiye eski ihtişamına geri dönüyor'
    13. TESK Başkanı uyardı! Cezası 2100 TL
    14. AK Partili Bülent Turan sert çıktı: Bu..
    15. POMEM mülakat sınav giriş yerleri..
    16. Meteorolojiden İstanbul'a son dakika..
    17. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9..
    18. Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter'..
    19. Başakşehirli öğrencilere üç boyutlu..
    20. Teröristlerin inadına ezan okundu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!