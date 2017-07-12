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Rusya'dan Türkiye'ye bir yasak daha yolda!

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, Türkiye'den süt ürünü alımını sınırlandırabileceği belirtildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:15
Rusya'dan Türkiye'ye bir yasak daha yolda!

Olası sınırlamanın sebebinin, ürünlerin Rusya standartlarına uygun olmaması olduğu belirtilen Rosselhoznadzor açıklamasında, aynı uyarının Yeni Zelanda için de geçerli olduğu kaydedildi.

Yeni Zelanda'dan alınan tereyağının değerlerinde de bazı ihlaller görüldüğü kaydedildi.

"Bu ülkelerin tarım ürünü denetim kurumlarının aldığı kontrol önlemlerinin yetersiz olduğu açık bir hâl almaya başladı" denilen açıklamada, bu gibi ihlallerin devam etmesi durumunda Rosselhoznadzor'un Türkiye ve Yeni Zelanda'daki şirketlerden süt ürünü alımını sınırlandırabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:15
  1. Rusya
  2. süt
  • TüketiciTüketici57 dk önce
    Ey millet kapınızın önündeki sütçülerden süt alın. 1 yıldır taşındığım ve yaşadığım istanbulda mahalle sütçülerinden süt almaya başladığımdan beri sütün tadına vardım sütün ne olduğunu ne kadar lezzetli olduğunu gördüm hele sütten çıkan kaymak var ki enfes boşuna paranızı ne olduğu belli olmayan market sütlerine kaymağına harcamayın. Bir sütün beni bu kadar mutlu edeceğine inanmazdım. Markette hala 6 lira olan domatese para verip üreticiye kıymayın pazardan alın kardeşlerim. Buradan üretici olmadığımı belirtirken çiftçi emekçi köylü milletimin hürmetle ellerinden öpüyorum siz olmasanız biz gerçekten hiçiz
Bugünkü Akit

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