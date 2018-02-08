Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savuma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı yürüten Türkiye'nin operasyonu İdlib'e genişletmesi ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savuma Komitesi Başkanı, Türkiye'nin operasyonu İdlib'e genişletme kararı alması halinde, bu hassas konunun Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından istişare edilmesi gerektiğini söyledi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ GARANTİSİ"

Rus basınına konuşan Şamanov, "Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili garantiler açısından zor bir konu. Öncelikle operasyonun koşulları ve işbirliğinin organizasyonu konusunda mutabakat sağlanması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin sorunlarını çözme arzusunu anladığını, ancak buranın Suriye toprağı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Rus vekil şöyle devam etti:

"BM'NİN DE KATILIMIYLA"

"Bu hassas bir konu. Bunun BM kurumlarının da katılımıyla diplomatik ve askeri düzeylerde detaylıca istişare edilmesi gerekiyor."