% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Zarar görüyoruz!

Rusya'da yayınlanan bir rapora göre, Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus halkı ve tahıl üreticileri zarar görüyor

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Zarar görüyoruz!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:09

Türkiye ile devam eden “tarım savaşı” neticesinde yüksek fiyatlara maruz kalan Rus halkının yanı sıra, ülkedeki tahıl, yağ ve şeker üreticilerinin de zarar gördüğü bildirildi.
 
Rus Ulusal Ekonomi Başkanlık Akademisi tarafından yayınlanan “Rusya’daki Ekonomik Durum” adlı rapora göre, Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünlerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle en büyük zararı Rus halkı görüyor.
 
Rusya’daki domates ve salatalık üreticilerinin, Türk ürünlerine yönelik kısıtlamalar sayesinde gelirlerini 2016’dan bu yana yaklaşık 500 milyon dolar arttırdığı belirtilen raporda, Rus vatandaşlarının ise söz konusu ürünleri normalden üç kat daha yüksek fiyata aldığı vurgulandı. Raporda, Türkiye’den ithal edilen domatesin serbest bırakılması halinde, ithalat fiyatlarının diğer ülkelerden gelen domatesten daha ucuz olacağına işaret edildi.
 
Türkiye tarafından uygulanan yeni vergi düzenlemesi neticesinde ise Rus tahıl, yağ ve şeker üreticilerinin yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolarlık bir pazar kaybı yaşadığının altı çizilen raporda, iki ülke arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kazanan tek tarafın Rusya’daki sera üreticileri olduğu belirtildi.
 
Raporda, Rus üreticilerin vatandaşlara uygun fiyatla ürünleri ne zaman sunabileceğinin belli olmadığı kaydedilirken, Türk ürünlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerine getirdiği vergi düzenlemesi hamlesinin ise "anlaşılabilir bir adım" olduğu ifade edildi.
 

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye Ekonomisitarım savaşıRusya’daki Ekonomik DurumdomatesRus vatandaşları
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Orhan

Hadi bakim, adam olun, turk sebzesi ve meyvesi yiyin

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?