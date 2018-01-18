Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Suriye'deki...

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya arasındaki kritik görüşmenin ardından açıklama yaptı.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:41
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Suriye'deki...

Rus basınının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Genelkurmay Başkannı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Suriye'deki durumun ele alındığını duyurdu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Akar ve Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve Suriye'deki durum ele alındı.

Öte yandan,TSK, Rusya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'daki görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batan Air Berlin, mallarını açık arttırmaya çıkardı
    1. Batan Air Berlin, mallarını açık..
    2. ABD'den küstah YPG açıklaması
    3. LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı açıklandı
    4. İstanbullular dikkat! Kapatılacak
    5. Kuveyt'ten İspanya'ya ambargo geldi
    6. Belçika'da panik... Hemen boşalttılar!
    7. Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017
    8. Trabzonspor'da Fabian Castillo şoku!
    9. İran’da 3,8 büyüklüğünde deprem..
    10. Kayserispor çeyrek finalde
    11. İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl..
    12. Arıkovanı, girişimcilerle iletişim..
    13. Metin Feyzioğlu'ndan adaylık açıklaması
    14. Hollanda'da camiye alçak saldırı...
    15. Avrupa’da fırtına! 6 ölü
    16. Çürümüş su ısıtıcısını mangala..
    17. Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek?
    18. Instagram'da son görülme özelliği..
    19. Başbakan Yıldırım Gazi Turgut Aslan'la..
    20. HTŞ: Türkiye ile savaşmamız...
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...