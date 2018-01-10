Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarıyla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindi." dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:55
Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yaptığı görüşmeden önce gazetecilere, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU AŞAMAYA RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN SAYESİNDE GELİNDİ"

Rusya, Türkiye ve İran'ın geçen yıl Astana süreciyle başlattığı girişimler sayesinde Cenevre görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov, "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı." diye konuştu.

Zarif de Lavrov'un değerlendirmelerine katıldığına dikkati çekerek, "Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 19:55
  1. Zarif de Lavrov'
  2. Rusya
  3. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camilere saldırı çağrısı yaptı
    1. Camilere saldırı çağrısı yaptı
    2. İran'dan nükleer açıklama
    3. ABD Büyükelçisi Dış işlerine çağrıldı
    4. Sahte 100 liranın izini sürdüler ve...
    5. 116 köyü yerle bir ettikleri ortaya..
    6. Çocukları evlat edinmek yasaklandı
    7. Geçtiğimiz yıl 603 bin kişi evlendi!..
    8. ABD'de şaşırtan toplantı... Arakanlı..
    9. O ülkede devrim gibi yasa!
    10. AB'ye 2008'de başvurdu... Üyeliğe çok..
    11. Türkiye'ye diyorlardı kendileri batıyor
    12. Tacikistan'a gitmeye karar verdi
    13. İran ve Tunus derken o ülkede karıştı
    14. Korkuyorlar... Orduya katılmıyorlar...
    15. Korkunç olay... Kaldırıma daldı...
    16. 102 gün sürdü... Çatışmaları yeniden..
    17. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    18. Siyonistler buldozerlerle saldırıyor
    19. Macron'u harekete geçiren e-posta
    20. Hatay'da korkunç olay! Öğretmen ve..
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı