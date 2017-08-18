Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye açıklaması: 2023'te...

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1 no'lu enerji blokunun 2023’te devreye alınabileceğini bildirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 21:49
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 2023'te...

Rusya Enerji Bakanı Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1 no'lu enerji blokunun 2023’te devreye alınabileceğini bildirdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Enerji Bakanı Novak, “Birinci blok inşaata başlama izninin alındığı tarihten itibaren 7 yıl içinde devreye alınmalı. Türk tarafı, bu blokun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünün kutlanacağı 2023’e kadar inşa edilmiş olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

"BAŞLIYORUZ"

Türkiye Ekonomi Bakanı ile gerekli izinlerin alınması ile ilgili prosedürün hızlandırılmasını görüştüğünü kaydeden Novak, “Bu yılsonu veya önümüzdeki yılbaşı projenin hayata geçirilmeye başlandığını ve inşaat prosedürlerini görmeyi umuyoruz” dedi.

"PROGRAMLANAN TARİHTEN BİR YIL ÖNCE BİLE TAMAMLANABİLİR"

Rus bakan, projenin programlara göre daha hızlı ilerlediğini ve programlanan tarihten bir yıl önce dahi tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.

"YAPTIRIMLARDAN ETKİLENMEYECEK"

Yaptırım uygulamalarının Akkuyu NGS’nin inşaat bitiş sürelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Novak, “Nükleer sektöre herhangi bir yaptırım uygulanmadı, bu konuda herhangi bir risk görmüyoruz” diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Novak, Türkiye’deki elektrik enerjisi tüketiminin yılda yüzde 4-5 arttığına dikkat çekerek, 22 milyar dolarlık yatırımın planlandığı projenin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 21:49
  1. akkuyu nükleer santrali
  2. türkiye rusya
  3. 2023
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da ABD'ye ait düşen İHA bomba yüklü çıktı!
    1. Adana'da ABD'ye ait düşen İHA bomba..
    2. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
    3. Erdoğan'ın çağrısı Almanlara fena..
    4. İstanbul'da 5 bin polisle hava..
    5. Başbakan Yıldırım Singapur ve..
    6. Adil Öksüz'ün kardeşi konuştu: Her..
    7. Seferi olan kimseye kurban kesmek..
    8. ABD'den Türkiye hamlesi: Ankara'ya..
    9. Türkiye Ganalı Abdullah'ı hacca..
    10. Alperen'in gittiği kreşin sahibi..
    11. Barzani, ABD'li komutanla görüştü
    12. En milli gelin alma... Gelini mehterle..
    13. Dünya ve ahireti bedbaht olanlar
    14. Rusya'dan Türkiye açıklaması: 2023'te...
    15. Domatesin güzeli değil, kendisi seçildi
    16. Alman kırması Cem'den küstah sözler:..
    17. Almanya'da bıçaklı saldırı!
    18. Balkondan düşen öğretmen öldü
    19. 'Teşhis edilemeyen hastalık' giderek..
    20. Dikkat! Bunlar göz kuruluğuna yol açıyor
    Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı
    Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'