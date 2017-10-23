Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Türklere vize serbestisi müjdesi: Olumlu bakıyoruz

Rusya Enerji Bakanı Novak, Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanması olayına olumlu baktıklarını açıkladı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:24
Rusya'dan Türklere vize serbestisi müjdesi: Olumlu bakıyoruz

Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen "Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. Dönem Toplantısı"nı AA muhabirine değerlendirdi.

Rusya Enerji Bakanı Novak, Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanması olayına olumlu baktıklarını söyledi. Konuyla ilişkin konuşan Novak, "Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestisi sağlanması için iyimseriz" ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki bazı ticari engellerin kaldırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Novak, "Gelecekteki ortak projelere ilişkin konuları ele aldık. Atılan adımlardan son derece memnunum. Geçen yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı ancak bu rakam bile potansiyelimizin çok altında" değerlendirmesinde bulundu.

Novak, Türk ve Rus liderlerin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gerekli adımların atıldığını ve bu konuda iki ülkenin kurduğu ortak yatırım fonunun çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki vize uygulamasında değişikliğin yakın olduğunu aktaran Novak, ''Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu bakıyoruz. Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestisi sağlanması için gerekli teklifleri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Bu çalışmaların yakında sonuçlanacağı konusunda iyimseriz'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:24
  1. Rusya Federasyonu
  2. vize serbestisi
  3. Rusya Enerji Bakanı Novak
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    Sadece yakın bir konu : Komünizmi Rusyaya ve Çine götürenlerin Yahudiler olduğunu bilir misiniiz ? Sadece Rusyada Yahudi idaresinde 1917 sonrası 23 milyon Rus öldürüldü ; Yahudi idareciler tarafından ; nereden mi bilirim ? Cahilane sorana sadece şu cevabım var : Kitaplar dolusu deliller var ; oku, öğren , bebek değilsin ki seni kaşık kaşık yedireyim . . . neden mi ? Çünkü insanın aklından kalbinden ilahı Allahı çıkarmazsan ona Yahudi idaresini kabul ettiremezsin . . . Büyük İsrail kırallığını kura bilmenin vaz geçilmez şartı . . .Selam aleyk. . .
  • Abdurrahman Abdurrahman 23 sa önce
    İnşaallah olursa. nüfus patlamasi olur
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…