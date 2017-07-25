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Rusya'dan terör örgütü PYD'ye bir destek daha!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sözde Kürt halkının temsilcisi olarak gösterilen terör örgütü PYD'nin diğer etnik grup ve mezheplerle eşit derecede çözüm sürecine katılması gerektiğini belirtti.

25 Temmuz 2017 Salı 11:53
Rusya'dan terör örgütü PYD'ye bir destek daha!

IKBY'nin resmi yayın organı olan Rüdaw'a konuşan Lavrov, "Suriyeli Kürtler, diğer etnik ve mezhepsel gruplarla aynı haklara sahip. Tüm etnik ve mezhepsel gruplar çözüm sürecinde yer almalı ve Suriye devleti çerçevesi içinde haklarının sağlanacağından emin olmalı" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD, MÜSLÜMAN KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL

Bilindiği üzere terör örgütü PYD, Suriye'deki Kürtleri temsil ettiğini iddia ederek bölgedeki Müslümanlar üzerinde katliamlar gerçekleştiriyor. Müslüman Kürtlerin terör örgütü PYD'yi temsilcileri olarak görmediklerini ifade etmelerine rağmen uluslararası güçler tarafından terör örgütü PYD ve uzantıları muhatap alındı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 11:53
  1. terör örgütü PYD
  2. Suriye
  3. Sergey Lavrov
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