Rusya'dan terör örgütü PYD'ye bir destek daha!

IKBY'nin resmi yayın organı olan Rüdaw'a konuşan Lavrov, "Suriyeli Kürtler, diğer etnik ve mezhepsel gruplarla aynı haklara sahip. Tüm etnik ve mezhepsel gruplar çözüm sürecinde yer almalı ve Suriye devleti çerçevesi içinde haklarının sağlanacağından emin olmalı" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD, MÜSLÜMAN KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL

Bilindiği üzere terör örgütü PYD, Suriye'deki Kürtleri temsil ettiğini iddia ederek bölgedeki Müslümanlar üzerinde katliamlar gerçekleştiriyor. Müslüman Kürtlerin terör örgütü PYD'yi temsilcileri olarak görmediklerini ifade etmelerine rağmen uluslararası güçler tarafından terör örgütü PYD ve uzantıları muhatap alındı.