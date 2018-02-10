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Rusya'dan terör devleti İsrail'e sert uyarı

Rusya, Suriye'deki büyük çaplı İsrail hava saldırılarının, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğu uyarısında bulundu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:09
Rusya'dan terör devleti İsrail'e sert uyarı

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye'deki saldırılar ve olayların gelişme biçiminden ciddi bir endişe duyuyoruz. Suriye topraklarındaki şiddetin azaltılmasında önemli bir faktör olan gerilimi azaltma bölgeleri içinde ve çevresinde gerginliğin artması tehlikesi de ayrı bir endişe konusu" ifadeleri kullanıldı.

'KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ'

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ''Suriye’ye meşru hükümet tarafından terörle mücadeleyi desteklemesi için davet edilen Rus askerlerinin hayatlarına ve güvenliğine yönelik herhangi bir tehlike oluşturulması kesinlikle kabul edilemez.''

İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne giren İran'a ait bir insansız hava aracını ve Suriye'de 4'ü İran'a ait 12 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:09
  1. Rusya
  2. İsrail
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