Rusya'dan tehlikeli karar!
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemlerine karşılık açıklama yaptı.21 Haziran 2017 Çarşamba 14:34
Geçtiğimiz saatlerde Reuters'ın Rus haber ajansı TASS'tan aktardığı habere göre, Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait bir uçak, Rusya Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağa yaklaşmaya çalışmıştı.
Bakan Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemleri nedeniyle Rusya'nın batı bölgelerindeki askeri birlikleri güçlendirdiklerini söyledi.
NATO uçağının ise bir Rus savaş uçağı tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi.