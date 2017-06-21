Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Sınırlar aşıldı...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Rus firmalarına ve vatandaşlarına karşı dayatılan yeni yaptırımların endişe verici olduğunu ve ABD’deki “Rusofobi”nin artık sınırları aştığını söyledi.21 Haziran 2017 Çarşamba 01:16
Sergey Lavrov, Moskova’da Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.
Lavrov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Rusya’nın reşit olmayan çocuklarla ilgili uyguladığı eşcinsellik yasasının Avrupa standartlarına aykırı olduğuna ilişkin kararına da yanıt verdi. “LGBT-İ bireyleri yönelimleri nedeniyle yargılamayız” dedi.