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Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce ABD'li ölür

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Rus basınına bir demeç verdi.

26 Aralık 2017 Salı 16:11
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce ABD'li ölür

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev Rus basınına verdiği demeçte ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırması durumunda Güney Kore'de bulunan 250 bin ABD'linin ağır kayıplar vereceğini belirtti.

Patrushev, "Kore yarımadasında büyük bir savaş çıkarsa on binlerce ABD vatandaşı ölecektir. Kuzey Kore'nin ağır silahları Seul'den yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta" dedi.

Washington'un yarımadadaki gerginliğin artmasında etkili olduğunu belirten Patrushev, "Bugün ABD, Kuzey Kore liderliğine karşı agresif ve provokatif söylemler üretmekte ve Güney Kore ile geniş çaplı tatbikatlar yapmaktadır" dedi.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşacağını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • adanalıadanalı1 sa önce
    elbet birgün terörist abd yok olacak inş. dünya bu iblisi daha fazla taşıyamaz.
  • NN1 sa önce
    RUSYA KÖRENİNYULARİNI TUTAR GİBİ AMARIKAYAGÖZ DAĞI VERİYOR BERBAT ETMEDEN SEN DOYUNA KADAR BEN DOYANA KADAR YİYELİM ESASI İSALLAH BİR BİRİNDE BULUR
  • cemaleddincemaleddin2 sa önce
    Insallah son yillarini birlik olarak yashiyordur. Birileri sebeb olup bu joniler dagitilacaktir.
  • OkOk2 sa önce
    Bos laflar abd kuzeykoreyemi saldiracak bos laflar yillarca izliyordular simdiye kadar hic bir sey yapmadilar....bana kalirsa ordada bir teror orgutu yetistirmek icin zemin ariyorlar veya BM devreye sokup dunyayi karistirmak arzusundalar

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