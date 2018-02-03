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Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın ABD ve NATO'nun Doğu Avrupa ve Baltıklar'a yerleştirmesi muhtemel nükleer silahlara karşı koyabilecek güce sahip olduğunu belirtti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:51
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni doktrininde tüm dünyaya nükleer füze taşıyabilen F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı kaydedilmişti.

Pentagon'un planını değerlendiren Klintseviç, "Askeri-teknik açıdan bu plan, Rusya için basit bir konuşlandırma anlamına geliyor. Eğer ABD, Doğu Avrupa'daki üslerine ve Baltık ülkelerindeki NATO üslerine nükleer füzelerini konuşlandırırsa, elbette Rusya, tüm bu unsurları etkili biçimde hedef alacak" ifadelerini kullandı.

Klintseviç, Rusya'nın kendisini bu tehditlerden korumak zorunda kalacağını vurguladı.

ABD İLE RUSYA ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan, Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nin sonuçlarını açıklamıştı.

Söz konusu belgede Jim Mattis'in de görüşlerine yer verilmişti. Mattis, ABD'nin nükleer gücünü modernize etmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Aynı zamanda bu belgede yer alan "ABD'nin Soğuk Savaş döneminde kullandığı denizden fırlatılan seyir füzelerini modernize ederek tekrar sahaya süreceği" ifadesi, ABD ile Rusya arasında yeni bir soğuk savaşın kapıda olduğu yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:51
  1. Rusya
  2. ABD

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Rusya İle ABD nin, Arasının Açık Olması Türkiye nin, Lehine Olur. Hiç Şüphesiz.
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