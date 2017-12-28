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Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

Rusya geçen ay fırlattıkları uyduyu 'utanç verici bir programlama hatasından' ötürü kaybettiklerini açıkladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:09
Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

Rusya Başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin yaptığı açıklamada, geçen ay başlatılan 2.6 milyar ruble (45 milyon ABD Doları) değerindeki Rus uydusunu bir programlama hatası yüzünden ve yanlış yerden fırlattıkları için kaybettiklerini açıkladı.

Rus uzay ajansı Roscosmos,, Vostochny uzay üssünden geçen ay fırlatılan Meteor M adındaki meteoroloji uydusu ile irtibatı kaybettiklerini duyurdu.

Rogozin, başarısızlığın insan hatasından kaynaklandığını belirterek, uyduları taşıyan roketin yanlış koordinatlarla programlandığını ifade etti. Moskova'nın Kazakistan'daki uzay üssü Baikonur´dan fırlatılmak üzere programlanan roket, Vostochny uzay üssünden fırlatılınca yörüngeye oturamadı. Rogozin bu hatayı "utanç verici" olarak nitelendirildi.

Yanlış uzay üssünden fırlatılan 45 milyon dolarlık meteoroloji uydusu ile bağlantı tamamen kesildi. Roket, Rusya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya, Kanada ve Almanya'daki bilimsel, araştırma ve ticaret şirketlerine ait 18 küçük uyduyu taşıyordu.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 13:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Elhamdüllilah. Gavur ne kadar zarar ederse o kadar iyidir.
  • IkraIkra1 sa önce
    Seytan aldi goturdu,satamadi...kacirdi.:))
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