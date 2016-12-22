Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Münübe Yılmaz

Rusya’nın Birleşmiş Milletler elçisi Vitaly Churkin Rossiya 24 kanalına verdiği röportajda, Suriye meselesi üzerine yapılan görüşmede Türkiye, Rusya ve İran’ın, muhalifler ile Suriye’deki rejimin uzlaşması ve bölgede barışın sağlanması adına önemli çabalar sarfettiklerini dile getirdi. Suriye ile görüşmelere bölgede etkili olan diğer büyük devletlerin de katılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Churkin, “ Özellikle Suudi Arabistan’ın bu görüşmelere katılması hem bizim için, hem de Suriye barışı için çok faydalı olacaktır” dedi. Churkin, Suriye meselesi üzerine, kulağına gelen bilgilere göre kişisel yorumunu payaşmak istediğini söyleyerek, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından, durumun değişme ihtimalinin olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Suriye özel elçisi Staffan de Mistura, Suriye görüşmelerinin bir diğerinin 8 Şubat 2017 tarihinde yapılmasının planlandığını duyurmasıyla ilgili ise Churkin, “Umarım Sayın Mistura, Trump’ın danışmanlarıyla görüşme imkanını bulur ve tarih konusu da netleşir” diyerek ABD'nin de görüşmelere katılabileceğinin sinyalini verdi.