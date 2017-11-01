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Rusya'dan Suriyeli muhaliflere tehdit

Rusya Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi, Soçi’de düzenlemek istedikleri Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmaları için Suriyeli muhalifleri tehdit etti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 18:18
Rusya'dan Suriyeli muhaliflere tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, Suriyeli muhaliflerin, Soçi’de düzenleyecekleri toplantıya katılmamaları halinde “büyük risk altında ve siyasi sürecin dışında” kalacaklarını savundu.  

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 7’ncisi düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından Lavrentiyev, basın toplantısı düzenledi.  

Rus heyetin temsilcisi Lavrentiyev, Suriyeliler arasında “Ulusal Diyalog Kongresi” ismini verdikleri toplantının, Soçi’de yapılacağını bildirdi.  

 

Kongreyi Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile de görüştüklerini belirten Lavrentiyev, “Mistura da anayasal reforma ve seçimler konusuna odaklanmamız gerektiğini söylemişti.” diye konuştu.

Rus temsilci ''Suriye muhalefeti ile çalışmamızı devam ettireceğiz… Muhalifler katılmazsa, büyük risk altında, siyasi sürecin dışında kalacaklar.” ifadelerini kullandı.  

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 18:18
  1. Rusya Devlet Başkanı
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Mistura
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