Rusya'dan Suriye'deki 'çatışmasızlık bölgesi' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, Humus'un belli kısımları ve Doğu Guta'daki çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarının belirlendiğini bildirdi.

Suriye konulu 5. Astana toplantısının ilk gününde, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sabah başlayan teknik görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, askeri muhalefet ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile de bir araya geldi.

Bu sırada, Rus ve İran heyetleri, rejimin BM Temsilcisi Beşşar Caferi liderliğindeki heyetle görüştü.

Rus heyetin lideri Lavrentiev, toplantıların sona ermesinin ardından basına açıklama yaptı.

Lavrentiev, "Sadece çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarının çizilmesinde değil, bölgelerde yer alacak kontrol güçlerinin oluşturulmasını düzenleyen belgeyle ilgili de zorluklar var. Güçlerin statüsünün ve silah kullanma yetkileriyle ilgili belgenin oluşturulması konusunda zorluklar var." dedi.

Rejimin cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması ve çatışmasızlık bölgelerindeki mayınların temizlenmesi konularına değinen Lavrentiev, bunların, çatışmasızlık bölgeleri uygulamasının başlatılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Aleksandır Lavrentiev, "İki bölgede (Humus vilayetinin belli kısımları ve Şam'ın Doğu Guta bölgesi) sınırlar belirlendi. İdlib ve güney bölgeyle ilgili sorun var. Ancak bu konuda fikir birliğine varmamız uzak değil." ifadelerini kullandı.

"İdlib'in de dahil olduğu üç bölge seçeneği var"

Lavrentiev, "İdlib ve güney bölge üzerinde anlaşmaya varılamaması halinde başka seçenek olup olmadığı" sorusu üzerine, "Her seçenek olabilir. İdlib'in de dahil olduğu üç bölge seçeneği var. Bir de iki orta bölgeyle ilgili seçenek var." diye konuştu.

"Rus askerlerinin güney cephesinde konuşlanıp konuşlanmayacağı" sorusuna Lavrentiev, "Rusya Savunma Bakanlığından temsilcilerin orada bulunup bulunmayacağını şimdiden söylemek zor. Genel olarak Rusya askeri polisinin güvenlikli bölgelerde, tampon bölgelerde bulunması öngörülüyor. Bu konuda henüz anlaşma sağlanmadı. Bu çatışmasızlık bölgelerindeki güçlerin statüsüne bağlı bir konu." yanıtını verdi.

"Yarın anlaşma sağlanması halinde güçlerin ne zaman konuşlandırılacağı" sorulan Lavrentiev, "Kontrol güçlerinin yerleştirilmesiyle ilgili somut adımlar, belgenin imzalanmasını takip eden 2-3 hafta içinde atılabilir." dedi.

Lavrentiev, garantör ülkeler arasında koordinasyon merkezi kurulmasına ilişkin belgenin de yarın imzalanabileceğini söyledi.