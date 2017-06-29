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Rusya'dan Suriye uyarısı: Biz de sizi vururuz!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de Esed rejimine müdahale etmesi durumunda Moskova'nın karşılık vereceği söyledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:11
Rusya'dan Suriye uyarısı: Biz de sizi vururuz!

Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye hükümetinin niyeti ile ilgili istihbarat değerlendirmelerini Suriye'de bir provokasyon başlatmak için bahane olarak kullanmamasını ümit ettiğini" söyledi.

"KARŞILIK VERİRİZ"

Lavrov, ABD'nin bir saldırı düzenlemesi halinde Moskova'nın da "gerçek durumla orantılı" karşılık vereceğini sözlerine ekledi.

 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:11
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  2. abd
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  4. beşar esad
  5. Rusya Dışişleri Bakanı
  6. Sergey Lavrov
  • cancan11 dk önce
    Suriye rejimini başka ülke vursa iyi ama .Gavur Abd suriyenin zerresine mudahale etmesinbu kafir ABD nin hedefinde esat yok bunların hedefi müslüman ların kanını dökmek o yüzden kimse bu şumarık ABD ye destek vermesin
  • Ramazan Ramazan 33 dk önce
    Palavra it iti ısırmaz
  • MehmetyaziciMehmetyazici59 dk önce
    Hepsinin
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