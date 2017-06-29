Rusya'dan Suriye uyarısı: Biz de sizi vururuz!

Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye hükümetinin niyeti ile ilgili istihbarat değerlendirmelerini Suriye'de bir provokasyon başlatmak için bahane olarak kullanmamasını ümit ettiğini" söyledi.

"KARŞILIK VERİRİZ"

Lavrov, ABD'nin bir saldırı düzenlemesi halinde Moskova'nın da "gerçek durumla orantılı" karşılık vereceğini sözlerine ekledi.