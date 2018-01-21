Rusya Suriye'de ABD askeri istemiyor: Kalma hakları yok!
Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye'de kalma hakkının olmadığını belirtti.21 Ocak 2018 Pazar 10:59
Rus haber ajansı RİA Novostiye konuşan Lavrentyev, " Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı" dedi.
Öte yandan Lavrentyev, ABD'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.