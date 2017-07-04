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Rusya'dan son dakika hamlesi: 60 bin askeri sınıra yığdı!

Rusya, Ukrayna sınırına 60 bin asker gönderdiğini açıkladı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:53
Rusya'dan son dakika hamlesi: 60 bin askeri sınıra yığdı!
Ukrayna Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Ivan Rusnak, Rusya'nın Ukrayna sınırında geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım bölgesine 60 bin askeri birlik gönderdiğini bildirdi.
 
Rusnak, Rose-Roth Grişimi çerçevesinde Kiev'de yapılan Nato Parlamenter Meclisi'nin 95. Seminer'inde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın geçici olarak işgal altına alınmış olan bölgelerinde konuşlandırılan  Kırım Birleşik Güçleri dahil, Rusya'nın birleşik askeri gücünün Ukrayna sınırı boyunca ve Kırım'da silahlı ve eğitimli asker sayısının 60 bini aştığını bildirdi.
 
Rusnak, Rus Birlikleri'nin Tochka taktik füze sistemi, tanklar, zırhlı savaş araçları, topçu sistemleri ve çoklu fırlatma roket sistemleri ile donatılmış olduğunu aktardı.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Satranc devam ediyor,kazan kayniyor..
  • Hacı Hacı 1 sa önce
    Katar krizinden yararlanmak istiyor
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