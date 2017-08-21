Rusya'dan son dakika açıklaması: 200 DAEŞ'li teröristi öldürdük

Rusya hava kuvvetlerine ait jetler Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenledikleri hava saldırısında 200 DAEŞ'li teröristi öldürdü.

Yapılan açıklamada konvoyda bulunan 20 askeri aracın, aralarında tankların da bulunduğu bazı zırhlı araçların ve mühimmat taşıyan birçok tırın imha edildiği belirtildi.

Rakka ve Batı Humus'ta güç kaybeden IŞİD ağustos ayı boyunca Deyrizor şehrindeki yapılanmasına odaklanmıştı. Terör örgütüne karşı Deyrizor kentinde kazanılan her hamle bu sebeple stratejik öneme sahip.