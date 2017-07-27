Rusya'dan Avrupa Birliği'ne tehdit: Canınızı acıtırız

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, yaptırımlar ile ilgili sert açıklamada bulunarak, “AB, ABD'nin yaptırımlarını desteklerse, Rusya'nın yanıtı iki tarafı da can acıtacak şekilde vurur" dedi.

Yanıtın misilleme ekonomik yaptırımlar olabileceğini de ekleyen Cabarov, AB'nin kendilerine de zarar verebileceği için ABD'nin yaptırım kararına halihazırda karşı çıktığını da vurguladı.