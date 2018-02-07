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Rusya'dan şok açıklama: Plan yaptılar, ülkeyi bölecekler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Suriye'yi bölme planları yapmakla suçladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:14
Rusya'dan şok açıklama: Plan yaptılar, ülkeyi bölecekler

Lavrov, "Amerikalılar ülkenin (Suriye) bölünmesi yolunu tuttu gibi duruyor. Suriye'nin fiilen bölünmesine ilişkin planlar var, bunu biliyoruz" dedi.

"Amerikalı meslektaşlarımıza bu planlarının içeriğinin tam olarak ne olduğunu soracağız" diye ekleyen Lavrov şöyle devam etti: "Anlaşılan Amerikalılar, Suriye'nin meşru hükümetin davet etmemesine karşın bu ülkede bulunmalarının tek sebebinin DAEŞ ve teröristleri yenmek olduğu yönünde bize verdikleri taahhütleri terk ettiler. Zira şimdi de bu ülkedeki varlıklarının, burada, rejim değişimi ile sonuçlanacak istikrarlı bir siyasal çözüm süreci başlayana kadar devam edeceğini söylüyorlar."

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:14
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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