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Rusya'dan skandal Türkiye kararı!

Rusya İçişleri, tatil yapılabilecek ülkelerden Türkiye’yi çıkardı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:45
Rusya'dan skandal Türkiye kararı!

Rusya İçişleri Bakanlığı, çalışanlarının tatil yapabilecekleri ülkeler listesine Türkiye ve Mısır dahil edilmedi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR sayfasından yapılan açıklamada, listeye Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Turkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Abhazya, Küba, Vietnam, Filistin ve Çin’in dahil edildiği duyurdu.

Açıklamada ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Güney Osetya turlarının az gelişmiş durumda bulunduğu, Turkmenistan için vize gerektiği kaydedildi.,

Bilindiği üzere 2015-2016 yıllarında bu listede Suriye, Tunus, Tayland, Myanmar ve Nikaragua’nın yanı sıra Mısır ve Türkiye bulunuyordu.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 15:45
  1. Rusya İçişleri Bakanlığı
  • hasanhasan1 dk önce
    noldu reisiniz kankaydı geçen hafta hoooop çark döndü ABD ile çalışmak istiyoruza.... dış politika diye bir şey yok top nereye sekerse.
  • AbdullahAbdullah5 dk önce
    Gelmesin zaten bu ruslar. Ahlakımızı bozuyorlar. Oteller de kapanacaksa kapansın, bize faydası yok zaten.
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