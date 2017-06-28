Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan sert cevap: Misilleme yaparız!

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı. Rusya'da ise 'misilleme' yanıtı geldi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:04
Rusya'dan sert cevap: Misilleme yaparız!

AB Konseyi, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılması kararı aldı.

Buna göre; AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2017’de son buluyordu. Alınan kararla Rusya'ya söz konusu ekonomik yaptırımlar 31 Ocak 2018'e kadar uzatılmış oldu.

KREMLİN'DEN YANIT

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yaptırımların süresini 31 Ocak 2018'e kadar uzatmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın AB'nin yaptırım kararına misillemeyle karşılık verebileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:04
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye bu görüntüler kaldı
    1. Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye..
    2. Kritik görüşmenin ardından ABD'den..
    3. Bakan Tüfenkci: Yol yapıyoruz,..
    4. ABD'den PYD açıklaması
    5. Ahmet Davutoğlu'nun acı günü
    6. Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki
    7. Dünya devinden flaş Türkiye kararı!
    8. Rusya'dan sert cevap: Misilleme yaparız!
    9. Eşinin ölümünü kaydetti! Kızının..
    10. Maduro duyurdu, Venezuella'da darbe..
    11. CHP'nin kirli planı deşifre oldu!
    12. Türkiye Yemen için harekete geçiyor...
    13. Ve ABD geri adım atıyor.....
    14. Kılıçdaroğlu'na şehit babasından sert..
    15. İki mahalleyi DEAŞ’tan geri aldılar
    16. AIPS'den Al Jeziraa kararı!
    17. Bosna Hersek'te 507. Ayvaz Dede..
    18. Ruanda soykırımı ile ilgili korkunç..
    19. Müslümanlar aç kalsın diye tarım..
    20. Türkçe sevdalısı Boşnaklar..
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…