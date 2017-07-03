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Rusya'dan sert açıklama: Sabrımız taşmak üzere

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya ait olan ve ABD’nin Aralık 2016'da el koyduğu 2 diplomatik yerleşkeyle ilgili olarak "Karşılıklılık prensibinden bahsetmiştik. Rusya’nın bu doğrultuda sabrı taşmak üzere, bunu da farklı düzeylerde ifade ettik" dedi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:10
Rusya'dan sert açıklama: Sabrımız taşmak üzere

Gazetecilere konuşan Peskov "Karşılıklılık prensibinden bahsetmiştik. Rusya’nın bu doğrultuda sabrı taşmak üzere, bunu da farklı düzeylerde ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Aralık 2016’da Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılmasını içeren bir yaptırım kararı vermişti.

Rus diplomatların binalara girişi 30 Aralık’tan itibaren engellenmişti. Moskova ise Obama'nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala aldığı bu kararın ardından misilleme yapmayacağını, yeni başkan Donald Trump'ın yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirtmişti. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:10
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