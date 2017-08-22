Rusya'dan S-400 mesajı!

Türkiye ve Rusya'nın S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına ilişkin sözleşme üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Miheyev, sözleşmenin henüz yürürlüğe girmediğini vurguladı.

SÖZLEŞME HENÜZ YÜRÜRLÜĞÜ GİRMEDİ

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı habere göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi.

Miheyev, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söylemişti. Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da S-400 füzeleri konusunda Rusya ile imza aşamasına gelindiğini belirtmişti.