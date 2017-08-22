Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına ilişkin sözleşme üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, sözleşmenin imzalandığını ancak henüz yürürlüğe girmediğini vurguladı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Miheyev, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin imzalandığını ancak henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi.

Miheyev, teknik nüanslar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

RUSSİA TODAY: KONTRAT İMZALANDI

Öte yanda Russia Today'de, ihracatçı firmaya dayandırdığı haberinde Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satılması konusunda kontratın imzalandığını aktardı.