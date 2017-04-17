Rusya'dan referandum sonucuyla ilgili ilk açıklamalar geldi

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Twitter sayfasında referandum sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Erdoğan ülke dahilinde yeni zafer kazandı. Referandum ona sınırsız başkanlık iktidarı olma yolunu açıyor. Avrupa Birliği’ni (AB) hoş olmayan bir ortaklık bekliyor.”

Puşkov sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de idam cezası uygulamaya konulursa bu durumda ülkenin Avrupa Konseyi’nde iştirakı altüst olur ve Türkiye’nin AB ile nihai olarak boşanmasına neden olur. Bu, Avrupa değerleri bölgesini ve AB nüfuzunu da azaltır.”

ASKERİ DARBELER SONA ERDİ

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye’de anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirerek, “Türkiye’de askeri darbeler dönemi bitti” dedi.

Rus resmi televizyonunda canlı yayında konuşan Jirinovski şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) otokrasi olma yolunda. Zira bizim de böyle olmamız lazım. Eski dönemlerde Türkiye’de 5 kere askeri darbe gerçekleşti. Türkiye’nin neyine lazım bu darbeler? Bundan sonra Türkiye’de askeri darbeler olmayacak. Orada askeri darbeler dönemi sona erdi. Askerler hiç bir müdahalede bulunmayacak. Başbakan da öyle. Sadece Cumhurbaşkanı olacak.”

RUSYA İÇİN KABUL EDİLEBİLİR SONUÇ

Rus Ortadoğu uzmanı İsrael Şamir, Türkiye’de anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirerek, “Rusya için kabul edilebilir bir sonuç” dedi.

Rus basınına konuşan Ortadoğu uzmanı şu ifadeleri kullandı: “Rusya için bu kabul edilebilir bir sonuç. Rusya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekledi. O sırada Erdoğan’ın hayatı tehlikede idi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’a yardım elini uzattı. Bir ara Erdoğan Suriye ile ilgili Rusya’nın tutumuna yeşil ışık da yaktı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Washington’un Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’nü vurması ile durum değişti. Erdoğan Suriye’de güvenlik bölgelerinin oluşturulmasını tekrar gündeme getirdi.”