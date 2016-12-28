Cloudflare

Rusya'dan PYD'ye 4 şart!

Türkiye’nin başlattığı ateşkes girişiminin iki ayağı var biri ateşkesin kalıcı olması diğeri ise Astana’daki zirveyle krizin siyasi çözümü için müzakere başlatılması.

Rusya'dan PYD'ye 4 şart!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 17:39
Bu haber 45.150 kez okundu

Taha Dağlı- Analiz

Ankara tıpkı Halep’te olduğu gibi Suriye genelinde de krizin çözümü için inisiyatifi eline alırken, PYD terör örgütü konusunda da kırmızı çizgiler belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye görüşmelerinde PYD’nin davet edilmesine sıcak bakılmayacağını söyledi. Astana zirvesi öncesi PYD krizinin aşılması için Rus heyeti devreye girdi.

Suriye’deki Rus askeri yetkililerin Haseke’de PYD terör örgütünün başını çektiği Demokratik Halk Hareketi üyeleriyle bir araya geldiği öğrenildi. Toplantıya Esed rejiminden de temsilcilerin katıldığı ifade edildi.

Suriye’de PYD, Kürt halkı üzerinde büyük bir tehdit. PYD, PKK çizgisinde olmayan Kürtleri dışlıyor, Türkmenlerle Araplara yönelik etnik temizlik rejim muhalifi olan Kürtlere de uygulanıyor.

Suriye’deki muhalif Kürt halkının en büyük temsilcisi ise Suriye Ulusal Kürt Konseyi, PYD bu konseyle yıllardır çatışma halinde, başkanları İbrahim Biro olmak üzere bir çok üyesi defalarca PYD teröristlerinin saldırılarına hedef oldu.

RUS HEYETİ PYD'YE ULTİMATOM VERDİ

Rus yetkililer, Astana öncesi, PYD’lilerin de içinde bulunduğu Demokratik Halk Hareketine, önemli konularda ültimatom verdi.

PYD’nin etkin olduğu gruba 4 başlıkta şartlar sunulduğu öğrenildi.

-Rejim muhalifi olan Suriye Ulusal Kürt Konseyiyle müzakere edilmesi, tüm Kürt grupların müzakere süreçlerine dahil edilmesi,

-Suriye’de Esed rejiminin verdiği topraklarda kendi bayraklarının değil Suriye bayraklarının kullanılması,

-Federalizm talebinden vazgeçilmesi.

-Ve oluşturulacak olan Kürt heyetinin, PYD’nin çatışma halinde olduğu Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetimin lideri Mesut Barzani tarafından kabul görecek şekilde oluşturulması.

Rusya belki de Astana zirvesi öncesi PYD’yi yola getirmeyi amaçlayan bir plan üzerinde çalışıyor olabilir. Zira Türkiye’nin Suriye’de Kürtlerle herhangi bir sorunu yok sorun sadece Suriye Kürtlerini temsil ettiği iddiasındaki PKK-PYD terör örgütüyle.

Rusların Suriye’deki PYD faaliyetlerine yönelik attığı bu adım, PYD terör örgütünün meydana getirdiği krizin törpülenmesi adına önem taşıyor. Sunulan şartlar, Suriye’de Kürt hareketinin tek başına PYD tarafından kontrol edilmesinin önüne geçebilecek güçte.

PYD daha önce Barzani’nin yer aldığı süreçleri reddetmiş, Suriye’de sözde Kürt hareketinin tek öncüsünün kendileri olacağı yönünde agresif bir politika izlemişti.

Rusya’nın Kürtlere yönelik politikasının içeriğinde PYD’nin etkinliğinin büyük ölçüde azaltılması var. Böyle bir durumda PYD işgalindeki Suriye toprakları ki, bunların büyük çoğunluğu Türkiye sınırında, yeniden Esed rejimine dolayısıyla Rus kontrolüne geçmiş olacak.

 
EtiketlerrusyabarzaniTaha DağlıPYDOrtadoğu Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Rusya’nın hamlesi bölgede dengeleri değiştirecek… İran’a büyük şok!Rusya’nın hamlesi bölgede dengeleri değiştirecek… İran’a büyük şok!

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yerel milis güçleri yeniden yapılandırılıyor. Rejime…

Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatının ardından Arap Birliği…

Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan…

Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!

Suriye’de varılan ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Esed rejimi Dışişleri…

Müslim: Kimse bizi davet etmedi!Müslim: Kimse bizi davet etmedi!

Terör örgütü PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’deki ateşkes anlaşmasına…

Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladıBeş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in;…

ABD'den flaş ateşkes açıklamasıABD'den flaş ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak…

O adalar geri verildiO adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık…

Son dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldüSon dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince…