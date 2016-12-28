Rusya'dan PYD'ye 4 şart!

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Taha Dağlı- Analiz

Ankara tıpkı Halep’te olduğu gibi Suriye genelinde de krizin çözümü için inisiyatifi eline alırken, PYD terör örgütü konusunda da kırmızı çizgiler belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye görüşmelerinde PYD’nin davet edilmesine sıcak bakılmayacağını söyledi. Astana zirvesi öncesi PYD krizinin aşılması için Rus heyeti devreye girdi.

Suriye’deki Rus askeri yetkililerin Haseke’de PYD terör örgütünün başını çektiği Demokratik Halk Hareketi üyeleriyle bir araya geldiği öğrenildi. Toplantıya Esed rejiminden de temsilcilerin katıldığı ifade edildi.

Suriye’de PYD, Kürt halkı üzerinde büyük bir tehdit. PYD, PKK çizgisinde olmayan Kürtleri dışlıyor, Türkmenlerle Araplara yönelik etnik temizlik rejim muhalifi olan Kürtlere de uygulanıyor.

Suriye’deki muhalif Kürt halkının en büyük temsilcisi ise Suriye Ulusal Kürt Konseyi, PYD bu konseyle yıllardır çatışma halinde, başkanları İbrahim Biro olmak üzere bir çok üyesi defalarca PYD teröristlerinin saldırılarına hedef oldu.

RUS HEYETİ PYD'YE ULTİMATOM VERDİ

Rus yetkililer, Astana öncesi, PYD’lilerin de içinde bulunduğu Demokratik Halk Hareketine, önemli konularda ültimatom verdi.

PYD’nin etkin olduğu gruba 4 başlıkta şartlar sunulduğu öğrenildi.

-Rejim muhalifi olan Suriye Ulusal Kürt Konseyiyle müzakere edilmesi, tüm Kürt grupların müzakere süreçlerine dahil edilmesi,

-Suriye’de Esed rejiminin verdiği topraklarda kendi bayraklarının değil Suriye bayraklarının kullanılması,

-Federalizm talebinden vazgeçilmesi.

-Ve oluşturulacak olan Kürt heyetinin, PYD’nin çatışma halinde olduğu Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetimin lideri Mesut Barzani tarafından kabul görecek şekilde oluşturulması.

Rusya belki de Astana zirvesi öncesi PYD’yi yola getirmeyi amaçlayan bir plan üzerinde çalışıyor olabilir. Zira Türkiye’nin Suriye’de Kürtlerle herhangi bir sorunu yok sorun sadece Suriye Kürtlerini temsil ettiği iddiasındaki PKK-PYD terör örgütüyle.

Rusların Suriye’deki PYD faaliyetlerine yönelik attığı bu adım, PYD terör örgütünün meydana getirdiği krizin törpülenmesi adına önem taşıyor. Sunulan şartlar, Suriye’de Kürt hareketinin tek başına PYD tarafından kontrol edilmesinin önüne geçebilecek güçte.

PYD daha önce Barzani’nin yer aldığı süreçleri reddetmiş, Suriye’de sözde Kürt hareketinin tek öncüsünün kendileri olacağı yönünde agresif bir politika izlemişti.

Rusya’nın Kürtlere yönelik politikasının içeriğinde PYD’nin etkinliğinin büyük ölçüde azaltılması var. Böyle bir durumda PYD işgalindeki Suriye toprakları ki, bunların büyük çoğunluğu Türkiye sınırında, yeniden Esed rejimine dolayısıyla Rus kontrolüne geçmiş olacak.