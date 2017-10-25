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Rusya'dan merakla beklenen açıklama geldi

Rusya’nın, Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil termonükleer füzesi 'Satan 2' testlere başlıyor

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:08
Rusya'dan merakla beklenen açıklama geldi

Rusya'nın Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil termonükleer füzesi 'Satan 2' testlere başlıyor.

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü. 40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2'' Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip. 

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 19:08
  1. Satan 2
  2. ABD
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