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Rusya'dan küstah 'terörist Esed' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'in terörist olduğunu söylemesi, Rusya'yı rahatsız etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
Rusya'dan küstah 'terörist Esed' açıklaması

Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

GERÇEKLERİ AÇIKLAYAMADI

Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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