Lavrov'dan küstah PYD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye’deki barış sürecine ilişkin yaptığı küstah açıklamada, “PYD’nin barış sürecine dahil olmasından yanayız” ifadelerini kullandı.

Rusya daha önce Soçi Zirvesi’ne terör örgütü PYD’nin katılacağını açıklamış ve Ankara-Moskova hattında ciddi bir krize sebep olmuştu. Fakat geçtiğimiz ay yapılan toplantıda PYD masaya oturmamıştı.