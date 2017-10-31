Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan kritik Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye krizinin çözümünde farklı etnik grupların da yer alması, alınacak kararların meşruiyetini artıracaktır." dedi.

31 Ekim 2017 Salı 17:49
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye Halkları Kongresi" ile Suriye krizinin çözümünde daha geniş bir katılımın hedeflendiğini belirterek, "Krizin çözümünde farklı etnik grupların da yer alması, alınacak kararların meşruiyetini artıracaktır." dedi.

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, kasım ayının ortalarında düzenlenmesi planlanan Suriye Halkları Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongre ile Suriye krizinin çözümüne daha geniş katılımın hedeflendiğini anlatan Sergey Lavrov, "BM'nin 2254 numaralı kararı doğrultusunda hükümet ile muhalefetin tüm kanatlarının müzakerelerde yer alması gerekiyor." diye konuştu.

"Krizin çözümünde farklı etnik grupların da yer alması, alınacak kararların meşruiyetini artıracaktır." diyen Lavrov, "Bu bağlamda, Suriye Halkları Kongresi ile krizin çözümünde tüm etnik-dini grupların temsilinin sağlanması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Suriye Halkları Kongresi, kasım ayının ortalarında Rusya'nın Soçi kentinde veya Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Üssü'nde düzenlenebilir.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:49
  1. Kongre ile Suriye
  2. Sergey Lavrov
  3. Suriye Halkları Kongresi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomide günün özeti - 31 Ekim 2017
    1. Ekonomide günün özeti - 31 Ekim 2017
    2. Trabzonspor'un golcüleri geçen sezonu..
    3. Beşiktaş rekor için sahaya çıkıyor
    4. Dünyanın en çok kazanan tenisçisi oldu
    5. Beşiktaş, Avrupa'da 200. maçına çıkacak
    6. Cam filmleri için süre verildi
    7. Sofuoğlu son yarışa yetişecek
    8. 4 parti anlaştı komisyon kuruluyor
    9. Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı..
    10. '41 yıllık özleme son vermek istiyoruz'
    11. AVM faresi turistin akıl almaz yöntemi
    12. Rodallega'ya 3 maç ceza
    13. Orman: Köprünün altından daha çok..
    14. Mesleki eğitim memleket meselesi
    15. Öldürülen teröristlerden biri bakın..
    16. Rodallega'ya büyük şok! Suç..
    17. Hitler'in 1955 yılına kadar yaşadığına..
    18. Dünyada günün özeti – 31 Ekim 2017
    19. FETÖ’nün yeni ini Mozambik
    20. Rusya o kenti üç füze ile vurdu
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’