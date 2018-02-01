Rusya'dan kritik 'Soçi' açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Soçi'deki kongreye katılmayı reddeden İstanbul merkezli muhaliflerle ilgili bir soru üzerine, "İstanbul merkezli muhalif grup Soçi'ye geldi ancak çözümle hiçbir alakası bulunmayan gerekçelerle kongreye katılmayı reddederek İstanbul'a döndü" dedi.

Söz konusu muhaliflerin yetkilerini Türk dışişleri bakan yardımcısına verdiğini belirten Lavrov, "Bakan yardımcısı, kongrede başından sonuna kadar bulunarak İstanbul merkezli muhaliflerin temsili bakımından kongrenin kapsayıcı olma özelliğini temin etti" diye ekledi.

NELER YAŞANDI?

30 Ocak günü Ankara'dan Soçi'ye giden 10 kişilik Türkmen grup havalimanında asılı olan zirvenin logosunda Esed rejiminin bayrağı olmasını protesto etti. Esed rejimi bayrağının logodan çıkarılması talebi kabul edilmeyen Türkmenler, zirveye katılmama kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli muhaliflerin, kongredeki temsil yetkisini Türk heyetine verdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı akşam Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile konuya ilişkin iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.