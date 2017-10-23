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Rusya'dan kritik S-500 açıklaması

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Viktor Gumennıy, "2020'ye doğru S-500'leri almaya başlayacağız" dedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:34
Rusya'dan kritik S-500 açıklaması

S-500'lerin ilk tasarımlarına 2004 yılında başlandı. 2014'te ise medya araçları, uzun menzilli füzelerin başarıyla test edildiğini yazdı. Sistemlerin tasarımının şu anda hangi aşamada oluğu ise bilinmiyor.

10 hedefi aynı anda vurması ve tepki verme süresinin 4 saniyeyi geçmemesi istenen S-500'lerin karşı tarafın tüm saldırı silahlarını etkisiz hale getirebileceği düşünülüyor. Sistemin ilk olarak Moskova bölgesindeki hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için kullanılacağı ve Moskova'nın füze savunma sisteminin mobil parçası olacağı tahmin ediliyor.

Her türlü aerodinamik ve balistik hedefi imha etmek için tasarlanan uzun menzilli S-500 Prometey sistemlerini bu sınıftaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere kilitlenebilmesi. S-500'ler bu özelliğiyle aynı sınıfta yer alan ABD yapımı THAAD sistemlerinden 2-3 kat üstün.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 17:34
  1. S-500
  2. Rusya
  3. Viktor Gumennıy
  4. ABD
  5. THAAD
  6. Moskova
  • turkturk16 sa önce
    bu isleri yapacak HICMI AKILLI YOK BIZDE DIYE DUSUNUYORUM.
  • Hy-hyHy-hy17 sa önce
     adamların envanterinde zaten bu silahlar zaten var,aksi S-400'ler satılmazdı.
  • Alparslan1071Alparslan107117 sa önce
    Kahpe fetö enikleri temizlendikten sonra s 500 s 600 arkasıda gelecek şekilde geliştirilir biiznillah Türkiyenin Dinine ve Vatanına muti teknokratları bunu başarır....Ha Rusyayla ha Çinle farketmez....
  • KocasolakKocasolak18 sa önce
    Tabi ondsn sonra s 400 Türkiyeye satılır.
  • Kara zor aliKara zor ali18 sa önce
    Fazla uzamaz Türk mühendisler onu yapar goreceksiniz
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