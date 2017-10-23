Rusya'dan kritik S-500 açıklaması

S-500'lerin ilk tasarımlarına 2004 yılında başlandı. 2014'te ise medya araçları, uzun menzilli füzelerin başarıyla test edildiğini yazdı. Sistemlerin tasarımının şu anda hangi aşamada oluğu ise bilinmiyor.

10 hedefi aynı anda vurması ve tepki verme süresinin 4 saniyeyi geçmemesi istenen S-500'lerin karşı tarafın tüm saldırı silahlarını etkisiz hale getirebileceği düşünülüyor. Sistemin ilk olarak Moskova bölgesindeki hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için kullanılacağı ve Moskova'nın füze savunma sisteminin mobil parçası olacağı tahmin ediliyor.

Her türlü aerodinamik ve balistik hedefi imha etmek için tasarlanan uzun menzilli S-500 Prometey sistemlerini bu sınıftaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere kilitlenebilmesi. S-500'ler bu özelliğiyle aynı sınıfta yer alan ABD yapımı THAAD sistemlerinden 2-3 kat üstün.