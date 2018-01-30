Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Gazetecilere konuşan Ozerov “ABD’nin savunma sanayimize yönelik olası yaptırımları, Rusya’nın silah ihracatına yönelik planlarını etkilemez. Buna Türkiye, Suudi Arabistan ve Çin’e S-400 sevkiyatının yanı sıra Irak ve Vietnam’a T-90 tankı sevkiyatı planları da dahil” dedi.

'RUSYA, HİÇBİR ANLAŞMADAN VAZGEÇMEYECEKTİR'

Çin’e yapılması planlanan Su-35 uçağı planının da etkilenmeyeceğini belirten Ozerov “Elbette yaptırım getirilirse, zorlayıcı hali gerekçe göstererek sözleşmesini iptal edenler olabilir. Ancak savunmalarını güçlendirmeyi isteyen ülkelerin planlarından vazgeçeceğini düşünmüyorum. Rusya hiçbir anlaşmasından vazgeçmeyecektir” ifadelerini kullandı.