Rusya'dan kritik karar: Tupolev-154 tipi uçakların uçuşları durduruldu

Bu haber 5.143 kez okundu

Soçi açıklarında düşen askeri uçağın karakutularından biri bulundu. Rusya, olayın sebebi ortaya çıkarılana kadar tüm Tupolev-154 tipi uçakların uçuşunu durdurma kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'ye giderken Soçi açıklarında düşen uçağın ana karakutusu, kıyıdan bin 700 metre uzaklıkta ve 17 metre derinlikte bulundu; incelemeye gönderilecek.

Bu arada Rusya'nın İnterfaks Ajansı, uçağın düşme nedeni belli olana kadar, tüm Tupolev-154'lerin uçuşunu durdurdu.

Hafta sonu meydana gelen uçak kazasında aralarında Kızıl Ordu Korosu üyelerinin de bulunduğu yolcu ve mürettabattan kurtulan olmamıştı. Kaza nedeniyle Rusya'da 1 günlük yas ilan etmişti.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Tupolev-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.