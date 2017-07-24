Rusya'dan kritik hamle! Askerleri sınıra yığdı

Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını söyledi.

Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.