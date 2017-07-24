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Rusya'dan kritik hamle! Askerleri sınıra yığdı

Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:02
Rusya'dan kritik hamle! Askerleri sınıra yığdı

Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını söyledi.

Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:02
  1. rus askerleri
  2. ukrayna
  • vatansevervatansever33 dk önce
    Her ulke ,kaynamak uzere olan kazanin altina bir cira atiyor..kaynasin bakalim..dojulunce kimler yanacak? Allah cc yolunda olanlara selam olsun..
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