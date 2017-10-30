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Rusya'dan kritik açıklama: Hâlâ ihtimal var

Rusya, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hâlâ teröristler tarafından bir saldırı gerçekleşme ihtimali olduğunu bildirdi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:42
Rusya'dan kritik açıklama: Hâlâ ihtimal var

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hâlâ teröristler tarafından bir saldırı gerçekleşme ihtimali olduğunu, Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturabileceğini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7'ncisi düzenlenen Suriye konulu toplantı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin ikili görüşmeleriyle başladı.

Taraflar, dün düzenledikleri ön görüşmelerde öncelikli olarak Esed rejiminin cezaevlerindeki tutuklu ve esirlerin serbest bırakılmasını ele aldı.

Türk ve Rus heyetleri, Ritz Carlton Oteli'nde öncelikli olarak rejimin süren ateşkes ihlalleriyle ilgili ikili görüşme gerçekleştiriyor. Askeri muhalefet heyeti de konakladıkları Grand Esil Otel'de Birleşmiş Milletler (BM) ile yapacakları toplantı öncesinde istişare yapıyor.

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ahmed Bırri başkanlığındaki heyet, BM'ye ateşkes ihlalleri, rejimin ve İran destekli milislerin katliamları, rejimin cezaevlerindeki tutukluların durumu ile rejim, İran ve PKK/PYD'nin yaptığı demografik değişikliklerle ilgili dört belge sunacak.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:42
  1. Rusya
  2. İdlib
  3. Aleksandr Lavrentyev
  • rıdvanrıdvan32 dk önce
    kafir rusya öldürdüğünüz mazlum müslumanların kanlarıyla boğulun kahpeler

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