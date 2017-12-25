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Rusya'dan kritik açıklama: Çok büyük riske sokacak

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, yaptırımları arttırmanın Moskova ve Washington ilişkilerini çok büyük bir riske sokacağını söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:43
Rusya'dan kritik açıklama: Çok büyük riske sokacak

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD-Rus ilişkilerinde soğuk savaş söylemlerinin kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirerek, yaptırımları arttırmanın Moskova ve Washington ilişkilerini çok büyük bir riske sokacağını söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte," Bu durum kaygılara neden oluyor elbette. Ama ben “Soğuk Savaş” ve benzeri vurgulu cümleler kullanmayacağım “dedi. Peskov, "Zaten ciddi bir noktada olan ilişkilerinizin büyük riskler altına veya tehlikeye girmesini hiç bir şekilde istemeyiz" şeklinde sözlerine devam etti. Kremlin Sözcüsü Peskov'a göre, Rusya yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir talepte bulunmayacak.

Peskov,"Biliyorsunuz, Kremlin ve Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara karşı olumsuz tutumlarını hiç gizlemedi. Başkan Putin, sürekli olarak bu yaptırımları yasadışı olarak gördüğümüzü söyledi ve Moskova'nın bu yaptırımların kaldırılmasını tartışmadığını ve tartışmayacağını söyledi" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 22:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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